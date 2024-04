Camorra, decine di arresti per vendita di valuta contraffatta

I Carabinieri del comando Antifalsificazione Monetaria hanno eseguito questa mattina a Napoli , in altre località italiane e in Francia, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di decine di persone. I coinvolti sono gravemente indiziati, a vario titolo, di vendita di valuta in euro contraffatta in Italia ed all’estero. A 13 persone è stato contestato anche il reato di associazione per delinquere. Nel corso delle indagini è emerso anche il profilo della finalità di agevolazione del clan camorristico 'Mazzarella'.