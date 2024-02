Brindisi, i trattori verso il centro: la protesta degli agricoltori anche in Italia

E' arrivata anche a Brindisi la protesta degli agricoltori . Più di 200 i partecipanti alla manifestazione partita in mattinata dall'area commerciale alle porte della città, lungo la strada statale 7. Il serpentone di trattori ha marciato in direzione del centro cittadino per protestare contro le politiche agricole dell'Unione europea e rivendicare attenzione da parte del Governo. (LaPresse)