Bonus Patente 2024 per giovani autotrasportatori: guida alla domanda

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato il ritorno del bonus patente per il 2024, mirato a sostenere i giovani tra i 18 e i 35 anni, italiani o cittadini europei, desiderosi di conseguire patenti o abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati al trasporto di merci o persone. Le categorie di patenti supportate includono C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E e la carta di qualificazione del conducente. La piattaforma per la presentazione delle domande sarà disponibile online a partire dalle 12 di lunedì 4 marzo . Il bonus, soggetto a esaurimento dei fondi previsti di 4,9 milioni di euro, coprirà l'80% delle spese di formazione fino a un massimo di 2.500 euro.