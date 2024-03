Bonus Benzina 2024: voucher fino a 200 euro per i dipendenti

Il Decreto Aiuti del 2024 introduce il " Bonus Benzina ", un'iniziativa che permette ai datori di lavoro di offrire ai propri dipendenti un voucher "una tantum", utilizzabile per l'acquisto di benzina o gasolio, beneficiando di una tassazione agevolata. Questo incentivo, che può arrivare fino a 200 euro, è pensato per alleggerire le spese di carburante dei lavoratori. Al momento la misura non è applicabile alle amministrazioni pubbliche ed è dunque limitata al settore privato.