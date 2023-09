Blitz alto impatto a Caivano, 400 uomini setacciano Parco Verde

EMBED





Operazione ad "Alto Impatto" a Caivano, il comune dell'hinterland a nord di Napoli teatro dello stupro ai danni di due bambine da parte del branco. Dalle prime luci dell'alba carabinieri, polizia e finanza stanno passando al setaccio il Parco Verde e località limitrofe. In campo 400 uomini delle diverse forze dell'ordine coordinate: è la prima volta che viene svolto un controllo straordinario con un simile impiego di risorse. Sono in corso numerose perquisizioni e l'identificazione di persone e veicoli sospetti, oltre che i controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili anche con ausilio della polizia metropolitana. All'operazione stanno partecipando anche i reparti specializzati delle forze di polizia e, tra questi i cinofili antidroga dei carabinieri, le Api dei Carabinieri e con il controllo dall'alto di un elicottero del Reparto Volo. L'operazione segue la promessa della premier Giorgia Meloni che a Caivano lo Stato non avrebbe dato tregua alla criminalità organizzata e a ogni forma di illegalità. Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it