Bassetti condannato, dovrà risarcire la famiglia di Montagnier

Il professor Matteo Bassetti condannato a pagare 6000 euro di risarcimento ai familiari del professor Luc Montagnier, scomparso nel 2022. Il direttore sdi Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova contesta la sentenza: ecco perché.

«Ieri il Tribunale civile di Genova ha deciso di accogliere, solo parzialmente, la richiesta della famiglia Luc Montagnier, di 500mila euro al sottoscritto. Il tribunale, con poco coraggio, ha detto che dovrò pagare 6mila euro. Stiamo ragionando con il mio avvocato di ricorrere». Così l'infettivologo Matteo Bassetti in un video pubblicato sui social. «Ma al di là del ricorso - spiega il direttore di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova - è l'interpretazione del giudice che io ho utilizzato un espressione colorata verso una persona anziana. E io chiedo scusa alla persona anziana. Ma non l'ho detto all'anziano, ho usato quell'espressione per criticare il punto di vista scientifico. Il giudice evidentemente non ha capito la ragione per cui ho usato quell'espressione». «Le posizioni del professor Montagnier - chiarisce Bassetti - sono state bizzarre sull'origine del Covid e sul virus stesso e non solo per me, ma per tutta la comunità scientifica. Io sono convinto di quello che ho detto e lo sostengo e lo ridirei: non ho criticato Montagnier perché anziano, ma per la sua posizione scientifica» sul Covid.

