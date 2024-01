Segato con un flessibile l'autovelox sulla SR10VAR a Carceri, in provincia di Padova. Fleximan colpisce ancora. Lo strumento di rilevazione della velocità è stato abbattuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio: è posizionato su via Degora Al Di Quà in direzione Carceri.

di Giovanni Brunoro