Ancona, due Ferrari vanno a tutta velocità e si schiantano contro un muretto

Due Ferrari , correndo a tutto gas, sono uscite fuori strada in curva fino a schiantarsi contro la recinzione di un'abitazione. E' successo in provincia di Ancona, a Osimo, in via Molino Mensa. Le fasi dell'incidente sono state immortalate dalle telecamere di videosorveglianza della casa. Alla guida dei bolidi c'erano due uomini di nazionalità belga di 50 e 54 anni, che si trovavano nella zona per trascorrere le vacanze. In uno dei due mezzi c'era anche una passeggera. Fortunatamente non ci sono vittime, solo uno dei due conducenti è rimasto ferito ma non in maniera grave. (LaPresse)