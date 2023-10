Addio a Sergio Staino, Schlein: «Siamo cresciuti con le sue vignette»

Il celebre fumettista Sergio Staino , noto per essere il creatore di Bobo, è scomparso a Firenze all'età di 83 anni. «Un abbraccio di commossa vicinanza alla famiglia e agli amici di Sergio Staino per la sua scomparsa. È stato un intellettuale che con l'ironia, l'intelligenza e la matita ha segnato un pezzo importante dell'immaginario della sinistra. Siamo tutte e tutti cresciuti con le sue vignette, i suoi personaggi, le sue battute fulminanti. Ci mancherà moltissimo e faremo in modo che nelle prossime settimane e prossimi mesi la comunità Democratica lo ricordi con il grande affetto che a lui ci lega. Ai suoi cari e alle persone che gli hanno voluto bene e hanno lavorato con lui vanno le nostre più sentite condoglianze». Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein.