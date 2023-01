Costa Concordia, 11 anni fa il naufragio al Giglio. I vigili del fuoco commemorano l'anniversario

(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2023 "Oggi il pensiero non può non andare alle 32 vittime della tragedia della Costa Concordia. Undici anni fa in una situazione estrema, e quasi con la certezza di non uscire vivi da quel gigante d'acciaio, riuscimmo a salvare 60 persone bloccate nella nave". Questo il ricordo dei Vigili del Fuoco a undici anni dal tragico naufragio della Costa concordia al Giglio. Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev