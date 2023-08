Cordovado, paese bloccato dall'ex militare armato asserragliato in casa. Lui su You Tube: «Io amo la vita»

Luca Orlandi è chiuso in casa dal 30 agosto. I video su Youtube: «Pensavate che mi fossi già ammazzato?». Orlandi è un ingegnere originario di San Donà di Piave (Venezia), servizio militare nell'Arma dei carabinieri ed ex giocatore di basket.

«Io amo la vita, io amo tantissimo la vita, lo dico e lo ripeto: devi portarmi all'insano gesto, devi faticare, però, perché io sono estremamente stabile fisicamente e mentalmente». Lo ha detto l'ingegnere friulano, asserragliato da 30 ore nel proprio appartamento con armi, nell'ennesimo video pubblicato sul proprio canale YouTube pochi minuti fa e lungo ben 14 minuti.

«Io non ho paura: vuoi spararmi? - prosegue rivolgendosi al negoziatore -. Non ho paura, ma quello che devi fare è convincermi a spararmi. Purtroppo per te, ti ho detto che quello sarà il tuo obiettivo, se non vuoi trovare soluzioni vere». Da quando ha iniziato a pubblicare video, le visualizzazioni sono in costante crescita: sono quasi 25mila quelle complessive dal primo appello pubblico, postato nella tarda serata di ieri. Molti utenti della rete stanno anche provando a convincerlo a ravvedersi, ricordando che una soluzione indolore è ancora assolutamente possibile.

L'uomo invita più volte il negoziatore Marco a rivolgersi a lui chiamandolo «ingegner Luca Orlandi», e appare in buona forma nonostante la complessa situazione, «ho dormito il sonno del soldato», dice e ora sono «soltanto un pò più stanco».