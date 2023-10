Belen, la foto in asciugamano del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni e quella frecciatina a Stefano de Martino

Sta facendo discutere la Instagram Stories con la quale Belen Rodriguez è tornata sui social dopo un difficilissimo momento dal punto di vista personale (ma anche professionale). In molti hanno infatti pensato che la showgirl abbia voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto nei confronti dell’ex marito Stefano De Martino. Lo ha fatto pubblicando sui social un’immagine scattata nel quotidiano, forse dalla casa di Brescia dove si trova al momento insieme al nuovo compagno, Elio Lorenzoni.

Ed è proprio quest'ultimo che compare (forse inconsapevolmente) nella foto, scattata in un momento di intimità. Ma cosa c'entra in tutto questo Stefano De Martino? Ebbene, l'ex marito della showgirl argentina, qualche anno fa, è comparso in una storia di Belen praticamente scattata quasi nello stesso modo in cui è ritratto Elio Lorenzoni oggi (compreso il fatto che entrambe le immagini sembrano essere state scattate "di nascosto", senza che chi vi sia ritratto si fosse accorto in alcun modo del fatto che Belen avesse lo smartphone in mano). Si tratta forse solo di una coincidenza? Oppure quello che ha scritto la Rodriguez rappresenta una qualche frecciatina al buon Stefano? E, se sì o se no, per quale motivo avrà mai deciso di ritrarre Elio nella stessa situazione in cui veniva inquadrato il suo ex marito? Andiamo a scoprire insieme tutta la verità sull'ultima Instagram Stories della Rodriguez, dando un'occhiata al polverone che ha scatenato sui social e anche, al contempo, ai profili di Stefano De Martino. Il conduttore televisivo avrà forse in qualche modo risposto all'ex moglie? Oppure avrà deciso di far cadere tutta la vicenda nel silenzio senza replicare in alcun modo?



