Anas presenta lo studio su comportamenti rischiosi italiani alla guida

Il mancato uso delle cinture di sicurezza risulta ancora il comportamento più rischioso per chi viaggia in auto sulle strade statali: un automobilista su tre al volante non le allaccia. Due giovani su dieci guidano utilizzando impropriamente il cellulare. Questi i comportamenti scorretti degli italiani alla guida nella fotografia scattata dalla Ricerca "Osservatorio Stili di Guida Utenti", commissionata da Anas e condotta dallo Studio Righetti e Monte Ingegneri e Architetti Associati con il contributo dell'Unità di Ricerca in Psicologia del Traffico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è stata presentata oggi nell'ambito del convegno "Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime" organizzato in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada.

Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev