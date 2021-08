Trentino Alto Adige, il lago dal color turchese non solo bello da guadare

Martedì 24 Agosto 2021, 14:26

Una perla color turchese in mezzo alle montagne: è il Lago di Tenno in Trentino Alto Adige, che vi conquisterà per il suo colore e non solo. Ci troviamo non lontano dal Lago di Garda (a 14 km da Riva del Garda) e si tratta del sesto lago per estensione del Trentino e la sua formazione ha origine da una frana intorno al 1100. Crediti foto: Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

