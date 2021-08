Calabria, il castello sul mare che non tutti conoscono

Lunedì 23 Agosto 2021, 13:04

Sul Promontorio di Cardone a picco sul mare Ionio, sorge un castello che non tutti conoscono. È il Castello Federiciano eretto in epoca normanna e ricostruito nel 200 per volere di Federico II di Svevia, imperatore e re di Sicilia. Crediti foto@Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- 240 gradini per il paradiso: la spiaggia in Calabria da visitare almeno una volta nella vita