Il mistero di Stonehenge e la sua Pietra dell'Altare: cosa si è scoperto sulla sua vera origine

Mercoledì 4 Ottobre 2023, 11:21

La scoperta della diversa origine della Pietra dell'Altare di Stonehenge rappresenta una svolta significativa nella ricerca su questo antico monumento britannico. Questo sorprendente ritrovamento, condotto da un team di esperti del Dipartimento di Geografia e Scienze della Terra dell'Università di Aberystwyth, nel Regno Unito, sta portando a una revisione completa delle teorie tradizionali riguardanti la costruzione e la storia di Stonehenge. La Pietra dell'Altare, conosciuta anche come Pietra numero 80, ha sempre destato grande interesse a causa della sua particolare composizione in arenaria, in netto contrasto con le altre pietre bluestone del monumento, principalmente di origine ignea. Quando le pietre bluestone vengono esposte all'umidità, assumono una tonalità bluastra caratteristica, mentre la Pietra dell'Altare presenta una composizione completamente diversa. Fino a poco tempo fa, si riteneva che la Pietra dell'Altare provenisse dalla stessa area delle altre pietre bluestone, precisamente dalle Preseli Hills nel Galles occidentale, a una distanza impressionante di circa 225 chilometri da Stonehenge. Tuttavia, attraverso un'analisi dettagliata che ha coinvolto varie tecniche scientifiche sofisticate, tra cui la petrografia ottica, l'analisi XRF portatile, l'analisi SEM-EDS automatizzata e la spettroscopia Raman, i ricercatori hanno identificato una caratteristica unica: una concentrazione straordinariamente elevata di bario nella Pietra dell'Altare. Questo elemento è quasi del tutto assente nella maggior parte degli altri campioni di pietra, il che solleva importanti interrogativi sulla sua origine e provenienza. La scoperta della diversa origine della Pietra dell'Altare sta aprendo nuove porte nella ricerca archeologica e geologica. Gli studiosi stanno ora dirigendo le loro attenzioni verso il nord della Gran Bretagna, alla ricerca delle possibili fonti di questa pietra misteriosa. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



