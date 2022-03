Il parco più rilassante del mondo è il Peak District National Park in Gran Bretagna

Martedì 29 Marzo 2022, 17:11

Più di 1400 km quadrati di pura bellezza e magnificenza, in grado di donare calma e tranquillità. Secondo un sondaggio il Peak District National Parco nell'Inghilterra centro settentrionale è il più rilassante del mondo. Non c'è da metterlo in dubbio: basta guardare le fotografie per crederci! Oltre è il parco il secondo parco più visitato del mondo, secondo solo allo spettacolare Fuji in Giappone. crediti foto@Shutterstock Music: «OnceAgain» from Bensound.com

