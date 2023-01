Mountain Maps, l'app che permette ai turisti di scoprire la montagna senza il rischio di perdersi

Lunedì 9 Gennaio 2023, 08:23

L'amore per la montagna caratterizza gli italiani, in particolare durante le vacanze natalizie. Secondo i dati raccolti da Skipass Panorama Turismo - l’osservatorio italiano del turismo montano di JFC - oltre 162mila famiglie italiane, per la prima volta, vivranno un’esperienza di soggiorno in montagna. Oltre 3 milioni, invece, si appresteranno più in generale a cimentarsi in un’attività outdoor in quota. La previsione di fatturato delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere è pari a 4 miliardi e 218 milioni di euro. La startup trentina Mountain Maps ha dato vita ad un’app e piattaforma innovativa. Attraverso algoritmi di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Big Data, l'app migliora l’esperienza complessiva dei fruitori della montagna rendendola un luogo accessibile. Foto: Mountain Maps/Shutterstock - Musica: BenSound

