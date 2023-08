Lubiana e dintorni: cosa vedere on the road nella "città dei draghi" tra arte, sport e natura

Atmosfere che ricordano la celebre serie televisiva " Game of Thrones " e meraviglie architettoniche da fiaba. Situata nel cuore della splendida Slovenia , Lubiana è una capitale europea capace di stregare grazie al suo fascino storico, l’ammaliante scenario artistico, la natura rigogliosa e l’ampia gamma di attività sportive da praticare all’aria aperta o sull’acqua. Una città vibrante e in continuo fermento, in equilibrio tra cultura e avventura che la rendono la destinazione ideale per partire in vista delle vacanze vivendo un’esperienza adrenalinica impossibile da dimenticare.

Castelli e musei: in viaggio nella “città dei draghi”

La capitale slovena è una città ricca di storia, con numerosi punti di interesse e luoghi da esplorare. Il Castello di Lubiana , dapprima fortezza medievale risalente al XII secolo, svetta su una collina e offre un panorama mozzafiato nonché la straordinaria opportunità di lasciarsi cullare dalla tradizione del Paese. Il centro è un mix originale di architettura barocca, edifici in stile Art Nouveau e strade pittoresche. La famosa “ Piazza Prešeren ” è il baricentro cittadino dominato dalla statua del poeta France Prešeren, che cattura lo sguardo, mentre gli spazi museali sono considerati un vero e proprio tesoro dell’ex Jugoslavia. Il "Museo Nazionale di Slovenia", il "Museo di Arte Moderna" e il "Museo della Città di Lubiana" realizzano ogni anno svariate esposizioni che vanno dalle opere antiche a quelle più contemporanee con un focus su archeologia e reperti dal valore inestimabile. I cultori della pittura e della scultura troveranno qui un universo di conoscenza e ispirazione. Leggende popolari narrano che Lubiana sia stata fondata dall’eroe mitologico Giasone, il quale, dopo aver ottenuto il Vello d’Oro alla fine delle tre prove imposte da Pelia, di ritorno verso la Grecia si imbatté in un drago sulla palude adiacente al grande lago, in prossimità della sorgente del fiume Ljubljanica . Una volta sconfitto, in seguito ad una lunga ed estenuante battaglia, Giasone ed i suoi argonauti fondarono Lubiana, anche conosciuta come “ La città dei draghi ”. Tanti gli elementi che ne ripropongono il tema, come lo stupefacente “ Ponte del drago ”, costruito dall’architetto Jurij Zaninović nei primi del ‘900, ed il “ Carnevale del drago ”, manifestazione che si tiene annualmente nel periodo invernale: un variopinto evento di condivisione tra generazioni differenti.

Nella cappella del castello spiccano diversi affreschi raffiguranti draghi ed icone eroiche in combattimento. Inoltre, è possibile approfondire i racconti fantastici e molto altro tramite l’app Nexto, disponibile per Android ed iOS, con un servizio di audio-guide che aiuterà i turisti a scoprire i miti immaginari del passato. La cosiddetta “ Fuga dal castello ” è un’attività unica nel suo genere, esclusiva e caratteristica: prevede la resurrezione del drago, presente sul ponte e sullo stemma cittadino, mediante cinque prove effettuate da gruppi composti da due fino a quattro giocatori. Indovinelli, tranelli ed esplorazioni della durata di un’ora, al termine della quale i contendenti dovranno far tornare in vita la leggendaria e mostruosa creatura. Nella zona interna sorgono le roccheforti quali il Castello Bistra, che ospita il "Museo Tecnico della Slovenia", quello di Bogenšperk, dove ha vissuto lo scienziato e scrittore sloveno Janez Vajkard Valvasor, e di Zaprice, che si trova a Kamnik. Posti incredibili da ammirare in bicicletta, magari noleggiandone una: Lubiana, infatti, è una delle capitali più bicycle-free al mondo.

Sempre nel segno della sostenibilità ambientale, utilizzando mezzi di trasporto a impatto zero, si arriva all'altopiano di Velika Planina: un villaggio che dà possibilità di soggiornare nelle suggestive locande gestite dai pastori che le abitano, degustando le pietanze del territorio nei rifugi Domžalski, Jarški e Črnuški dom. Qui c'è un comprensorio sciistico collegato da una funivia.

Il Parco Tivoli, le bellezze naturalistiche e le Terme Snovik

A pochi passi dal centro, è quasi d’obbligo sostare tra gli scorci naturalistici incontaminati. Il “ Parco Tivoli ”, il più vasto di Lubiana, mostra aree verdi, laghetti e sentieri per rilassanti passeggiate open air o per fare jogging. Le colline di Rožnik e Šišenski hrib, facilmente raggiungibili a piedi, sono altre destinazioni cult per un’escursione rigenerante e per un’imperdibile tappa fra i paesaggi da favola. Non lontano, si trovano anche riserve naturali e parchi green che meritano di essere visitati. Il " Parco nazionale di Triglav " è uno dei più belli d’Europa ed è perfetto per gli amanti dell’escursionismo, del trekking e dell’alpinismo. Le vette maestose e i laghi di montagna con vista bucolica consentono di respirare aria pura ad alta quota, lasciando alle spalle il caos urbano. La famosa " Palude ", poi, è un’area protetta i cui itinerari pedonali e ciclabili permettono di addentrarsi in un habitat inedito, svelando una varietà incredibile di piante e uccelli. Una recente ed emozionante attrazione della zona è il “ Morostig ”, la "casa dei pali" che riporta indietro nel tempo sino alle palafitte e all'età del rame intorno al 2000 a.C. Per un po’ di sano relax, e concedersi qualche coccola beauty, è bene recarsi alle “ Terme Snovik ”, a Kamnik: il tempio del benessere dove staccare la spina dalla solita routine, immergendosi nelle acque termali per rigenerare la mente e il corpo in qualsiasi periodo dell’anno. Le piscine calde e rilassanti sono un miracoloso toccasana per i viaggiatori di tutte le età.

Attività sportive en plein air, gastronomia e nightlife