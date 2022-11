Volo Emirates richiamato ad Atene: un dispetto o uno scherzo dietro la mail su un cittadino turco che ha fatto scattare l'allarme terrorismo

Potrebbe essrci persino un dispetto oppure uno scherzo dietro allo stop al volo Emirates Atene-New York che ieri sera ha allarmato le forze aeree di Grecia, Italia e Francia con caccia intercettori che si sono alzati in "scramble" (decollo rapido). Il passeggero identificato come «sospetto» a bordo di uno dei due voli in partenza in serata dall'aeroporto di Atene sarebbe un cittadino di nazionalità turca, residente stabile in Grecia da qualche anno. E in realtà di "sospetto" in lui non è stato trovato nulla.

Lo comunica il sito di Kathimerini, riportando le informazioni della polizia ellenica. Quando, ieri sera, è scattata l'allerta terrorismo uno dei due aerei era già decollato (il volo EK209 decollato alle 20.32 e "operato" con un Boeing 777) ed è stato quindi costretto a tornare ad Atene, ma i controlli successivi non hanno rilevato nulla di sospetto.

A quanto si apprende, l'intervento delle autorità greche è scattato a seguito di una e-mail ricevuta dall'Ambasciata degli Stati Uniti ad Atene, che denunciava come tra i passeggeri di uno dei due voli serali di Emirates in partenza da Atene ci fosse un uomo di origine araba su cui esistevano informazioni riguardo a un coinvolgimento in casi di terrorismo.

Sebbene le informazioni non siano state giudicate particolarmente credibili dalle autorità competenti, si è deciso di controllare i passeggeri per sicurezza, spiega Kathimerini, aggiungendo che le autorità stanno valutando l'ipotesi che l'e-mail sia stata inviata da una persona vicina al cittadino turco per danneggiarlo.

Uno dei due voli di Emirates coinvolto dall'allerta terrorismo era in partenza dall'aeroporto di Atene Eleutherios Venizelos con destinazione Dubai. Quando le autorità competenti hanno lanciato l'allarme l'aereo non aveva ancora spiccato il volo, e i passeggeri sono stati quindi sottoposti a un controllo da parte degli agenti di polizia aeroportuale senza che nulla di sospetto venisse rilevato.

Un secondo aereo Emirates, con 228 passeggeri diretti a New York, era invece già decollato al momento della segnalazione, e ha quindi ricevuto il comando di tornare ad Atene per un'ispezione. Le autorità greche hanno informato quelle italiane quando l'aereo stava sorvolando la Sardegna. Anche la Francia ha ricevuto l'allerta dall'Italia, lo spazio aereo è stato chiuso e il volo Emirates, dopo aver effettuato alcuni giri sul nord della Sardegna, ha invertito la rotta, per atterrare infine nella capitale greca poco prima delle 22 ora locale, accompagnato da un caccia greco F-16, come prevede il protocollo in questi casi.

Poco prima di mezzanotte, il controllo dei passeggeri è stato effettuato senza trovare nulla di sospetto.