Fioriture dei ciliegi 2024: è tempo dello spettacolo dei sakura

Giappone, ma non solo: quando si parla di fioritura dei ciliegi, la mente sogna distese di alberi fioriti che proprio nel Paese del Sol Levante vivono la loro stagione più intensa. Negli ultimi anni, però, la meraviglia dei colori e dei profumi di questa pianta ha conquistato moltissimi Paesi al mondo e anche l’Italia, regalando panorami impedibili.

La fioritura dei Ciliegi in Giappone

Tuttavia, iniziamo il nostro viaggio alla ricerca delle sfumature più belle del rosa, proprio da questo angolo di mondo tanto affascinante. Tra parchi, castelli, templi e laghi, fanno già capolino le prime fioriture, in circa 1000 luoghi distribuiti su tutto il suo perimetro. La stagione dell’hanami (che significa letteralmente “osservare i fiori”) ha qui una tradizione millenaria legata principalmente alla corte imperiale giapponese e a questa varietà celebrata con offerte da sempre. Ancora oggi, appena i sakura si aprono, ci si riunisce nelle aree verdi per rilassanti pic-nic che permettono di godere delle sfumature floreali regalate dalla luce che cambia durante il giorno. Un periodo che rappresenta sempre bellezza, rinascita ma anche la fragilità della vita. Questi sono proprio i giorni di massima fioritura e diverse sono le città da raggiungere. Una location interessante, in questo senso, è ad esempio Yoshino nella prefettura di Nara, forse la destinazione più nota per la fioritura dei ciliegi con oltre 30mila alberi di sakura a ricoprire i Monti Kii. Sul Monte Yoshino in particolare, ce n’è uno molto grande i cui rami si piegano verso terra. Il castello di Himeji, a Hyogo, risale al XIV secolo e con le sue mura bianche è stato dichiarato Patrimonio dell’Unesco. Qui è meraviglioso dedicarsi alle gite in barca circondati dai colori. Altre mete da raggiungere sono quelle della prefettura di Yamanashu con i Cinque Laghi del Monte Fuji (Yamanakako, Kawaguchiko, Saiko, Shojiko e Motosu) e le onsen (sorgenti termali). Il Lago Kawaguchi che si raggiunge da Kyoto, offre uno spettacolo come pochi, ma non meno interessante è Tokyo e la stessa Kyoto con il Parco Maruyama, il Sentiero del Filosofo e il Tempio di Yoshiminedera. A Osaka, il parco che circonda il castello e che è simbolo della città, ospita circa 3mila ciliegi.

I sakura giapponesi di Philadelphia

Il cherry blossom è amatissimo anche da queste parti, grazie ad un festival che inizia a marzo e dura un intero mese. Si tratta del Subaru Cherry Blossom festival, organizzato dalla Japan America Society of Greater Philadelphia e celebra la cultura e le arti giapponesi.

Tra le strade e i parchi della città, inoltre, è possibile vedere decine di splendidi ciliegi carichi di fiori bianchi e rosa.

I ciliegi in Italia

Nel nostro Paese si può iniziare dalla Passeggiata del Giappone a Roma, intorno a metà aprile, nella zona del quartiere EUR, con i sakura che dipingono il paesaggio. Arrivano direttamente dal Giappone, visto che fanno parte di un regalo ricevuto dalla Città Eterna nel 1959 come simbolo di amicizia e cooperazione tra le due nazioni. La Collina dei ciliegi in fiore di Viale Sarca a Milano, sorge nel quartiere Bicocca tra una vera esplosione primaverile di colori e profumi. Nella collinetta limitrofa che sorge sulle terre degli ex impianti Pirelli, sono stati piantati circa 6mila alberi, che regalano uno spettacolo unico. A Scandicci, in Toscana, c’è la Via dei Ciliegi su una strada che forma un vero, emozionante, tunnel, ma per vederla al meglio basta salire su una collinetta nelle vicinanze e godere dello spettacolo dall’alto. A Villanova sull’Arda, in Emilia Romagna, la primavera è tutto un fiorire di ciliegi di rara bellezza, tanto che da anni viene organizzata la Festa dei Ciliegi dalla Pro Loco del paese, con tanti appuntamenti a tema.

Fioritura dei ciliegi: ecco altre idee di viaggio

Ormai quest’evento riguarda moltissimi luoghi in giro tra i continenti. Ecco quali sono altri angoli di globo da tenere in considerazione per realizzare foto incredibili e vivere un’esperienza unica. Tra aprile e maggio i ciliegi si possono osservare anche a Washington DC, negli Stati Uniti ma anche a Vancouver in British Columbia e a Parigi, in Francia. E poi anche a New York, soprattutto nei Brooklyn Botanic Garden, ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, A Vilnius in Lituana, a Londra, in Inghilterra nei Kew Garden e a Edimburgo, in Scozia negli Alnwick Gardens. Una curiosità: i ciliegi fioriscono anche in India, in particolare a Meghalaya ma in questo caso dovremmo aspettare il periodo tra ottobre e novembre.