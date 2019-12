Vivere come hobbit, dal 2020 apre negli Usa la casa sottoterra come quelle del Signore degli Anelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fan del Signore degli Anelli gliene saranno particolarmente grati. Dal 2020 in Carolina del Nord, negli Stati Uniti d'America, potranno avere l'emozione di vivere in una casa fatta su misura per uno hobbit, con tanto di porte di mogano rotonde e fatte a mano.L'idea è venuta a Mike Parrish, uno degli appassionati della trilogia di Tolkien. Nella cittadina di Woodfin, in un'area immersa nella natura e con un panorama da mozzare il fiato, sta nascendo la nuova abitazione: poco più di 70 metri quadrati, con l'80% della casa interamente sotto terra.Mike e sua moglie ancora dovranno decidere quale sarà il costo per notte. La loro intenzione è quella di mettere a disposizione la casa nei portali turistici on line e dare così l'opportunità di sentirsi come lo hobbit Bilbo Baggins."Ciò che vogliamo è avere un'area in cui le persone possano venire e portare i propri figli e andar via con un'esperienza indimenticabile", spiega Mike in una intervista alla versione on line di Abc13Wlos