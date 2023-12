Capodanno 2024, Islanda meta preferita: «Ecco perché»

Lunedì 11 Dicembre 2023, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 11:44

I migliori viaggi avventura, le migliori destinazioni avventurose per questo Capodanno 2024 sembrano già essere piuttosto chiare. Al primo posto troviamo un'avventura tra i ghiacci, quindi un viaggio in Islanda, Paese che continua ad affermare il suo trend di crescita, l'ideale per chi vuole passare l'ultimo giorno dell'anno tra i ghiacci e sotto la danza dell'Aurora Boreale". È quanto rileva Erica Rossi, co-founder e marketing manager di stograntour.com, tra i maggiori tour operator specializzati nei viaggi avventura di gruppo nel mondo.

"Altra destinazione sicuramente avventurosa e che troviamo al secondo posto è il Marocco, che si sposa perfettamente con chi ha un'idea di avventura all'aperto e, a differenza dell'Islanda, per passare l'ultima notte dell'anno in un camp magari del deserto del Sahara, sotto una stellata pazzesca", aggiunge. "Al terzo posto, tra le destinazioni a lungo raggio - continua Rossi - si conferma il Giappone, re indiscusso della combinazione tra cultura e tradizione, ma anche un pizzico d'avventura se si vogliono esplorare delle zone un po' più remote. Si tratta di un Paese adatto a chi vuole festeggiare il Capodanno tra i festeggiamenti urbani. Quindi, se si è alla ricerca di un viaggio avventuroso per il Capodanno 2024, queste sono destinazioni da tenere sicuramente in considerazione", conclude.