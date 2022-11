Betlemme, l’hotel di Banksy che vanta la «vista più brutta al mondo»

Mercoledì 9 Novembre 2022, 17:17

Bisogna arrivare in Palestina, nel cuore di Betlemme, per ammirare quella che forse è l’opera più politica di Banksy. Non che lo street artist si tiri indietro quando c’è da farsi sentire, ma il Walled Off Hotel è indubbiamente un unicum nel suo genere. È, innanzi tutto, l’hotel con la vista più brutta del mondo. Un titolo a cui la struttura tiene particolarmente e che ben riassume il senso stesso della sua esistenza: l’hotel si trova infatti di fronte alla barriera di separazione israeliana e su di essa affaccia. È la stessa West Bank Barrier che si trascina tuttora dietro numerose controversie. Le 10 stanze (nove stanze e una suite) del boutique hotel sono poi arredate con cura e, al loro interno, troverete anche opere uniche di Banksy (soprattutto nella suite). Nelle altre camere, facile che vi imbattiate invece nello stile di Sami Musa - attivista e artista palestinese - e del visual artist canadese Dominique Petrin. Foto: Shutterstock/Grazia Cicciotti Musica: BenSound

