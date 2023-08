Cento anni di Bauhaus: ecco dieci alloggi di design in cui soggiornare nel segno dello stile

Martedì 15 Agosto 2023, 11:26

Cento anni fa a Weimar veniva allestita la prima esposizione della scuola d’arte e design del Bauhaus. Era esattamente il 15 agosto del 1923 e divenne uno dei movimenti più innovativi e rivoluzionari della scena architettonica nel XX secolo. A caratterizzare lo stile ideato da Walter Gropius sono forme geometriche rigorose, un’estetica funzionale e spazi luminosi. Oggi, a un secolo di distanza non solo ne rimane viva l’eredità, ma questo stile continua a essere fonte di ispirazione. Per questo, Airbnb ha selezionato dieci case Bauhaus o liberamente ispirate a questo stile disponibili sulla piattaforma: da Boston a Budapest, dagli Stati Uniti all’Australia. Foto da Ufficio Stampa / Music: Korben

