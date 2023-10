Amsterdam, aumenta la tassa di soggiorno per i turisti: 22 euro a notte

Martedì 17 Ottobre 2023, 12:46

Ora è ufficiale. Dal 2024 Amsterdam aumenterà la tassa di soggiorno dal 7% al 12,5%. Il costo totale dipenderà dalla tariffa della camera. Il vicesindaco Hester Van Buren ha spiegato che i turisti pagheranno in media 22 euro a notte anziché i precedenti 15 euro per una stanza al costo di 175 euro a notte. I crocieristi, invece, pagheranno 11 euro a persona, ossia due euro in più rispetto alla precedente tariffa di 8 euro.