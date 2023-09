A Gerusalemme è stato inaugurato il ponte sospeso più lungo d'Israele

Giovedì 28 Settembre 2023, 17:34

Quest’estate Gerusalemme ha scritto un nuovo capitolo nella sua storia millenaria con l'inaugurazione del ponte sospeso più lungo di Israele. Questo imponente ponte, della lunghezza di 202 metri, si erge maestoso collegando il Monte Sion alla pittoresca valle di Hinnom a sud, offrendo un'esperienza unica e mozzafiato per i pellegrini e i turisti da tutto il mondo. Luoghi intrisi di storia come la Tomba del Re David, la Sala dell'Ultima Cena e la Camera della Shoah saranno ora più accessibili che mai, consentendo ai visitatori di immergersi appieno nel passato di Gerusalemme. Percorrendo il ponte, infatti, i visitatori si ritroveranno direttamente all'interno della Città Vecchia, passando attraverso la Porta di Sion. Dal ponte è poi possibile raggiungere facilmente il Parco Nazionale della Città di David, testimone silenzioso della storia millenaria di Gerusalemme, la vivace Sultan's Pool e il complesso di negozi e ristoranti della First Station. Foto: Shutterstock - Musica: Korben

