Vacanze d’autunno, 5 destinazioni top per una fuga (romantica) dalla metropoli

Mercoledì 6 Settembre 2023, 12:50

Per gli italiani le vacanze non terminano con il mese di agosto: sono sempre di più, infatti, i viaggiatori che decidono di partire alla scoperta dell’Italia in autunno quando le temperature più miti e la riduzione dell’affluenza turistica permettono di scoprire meraviglie naturali e artistiche con più tranquillità. A evidenziarlo sono le ricerche effettuate su Campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, che non sembrano rallentare con l’avvicinarsi dell’autunno Per tutti i viaggiatori in partenza, Campeggi.com ha selezionato alcune delle esperienze imperdibili da vivere a settembre nel nostro Paese: dalle pedalate in Trentino allo snorkeling lungo le coste pugliesi, passando per le degustazioni nelle cantine toscane e il trekking alla scoperta delle meraviglie naturali abruzzesi. Foto: Uff. Stampa Campeggi.com - Musica: Korben

