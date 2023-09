Vacanze culturali con vista mare: i siti archeologici a due passi dalla spiaggia

Martedì 5 Settembre 2023, 10:49

Ogni anno, sono molti gli italiani che approfittano delle ultime settimane d'estate per organizzare una vacanza, chi al mare per continuare a godersi le giornate di sole e chi in una destinazione culturale. Per aiutare chi invece vuole combinare queste due tipologie di viaggio, Musement, la piattaforma di prenotazione di attività di viaggio, ha messo insieme un'interessante selezione di siti archeologici sul mare, luoghi ricchi di storia che coniugano relax e cultura nel migliore dei modi. Da Tarragona e Empùries in Spagna, passando per la Sicilia con Taormina e Selinunte, Tulum in Messico, Capo Sunio in Grecia, e ancora Side in Turchia e Cartagine in Tunisia: bellezza, storia e relax in una esperienza unica Foto: Shutterstock - Musica: Korben

