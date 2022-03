Trentino: il sentiero di San Romedio scavato nella roccia

Venerdì 11 Marzo 2022, 13:24

In Val di Non lungo un vecchio canale ottocentesco scavato nella roccia a filo della parete esterna, che portava l'acqua dal Rio Romedio alle campagne di Sanzeno, corre il sentiero di San Romedio. Un percorso di circa 3 km che vi regalerà viste mozzafiato ed un'esperienza adrenalina. Ma se soffrite di vertigini forse questa non è l'escursione adatta a voi. Crediti foto: shutterstock Music: «OnceAgain» from Bensound.com

