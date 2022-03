Calabria, se ti trasferisci in questo bellissimo borgo riceverai 5000 euro di contributo

Venerdì 11 Marzo 2022, 13:05

A tutti coloro che acquistano o ristrutturano una casa a Morano Calabro, verrà dato un contributo economico di 5000 euro. Per accedere a tale contributo è necessario trasferire lì la propria residenza e non semplicemente comprare un immobile. Ma le iniziative del Comune non finiscono qui: l'amministrazione ristrutturerà a alcune proprietà che verranno poi date gratuitamente a chi deciderà di aprirvi un'attività commerciale.

