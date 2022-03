Dozza, il bellissimo borgo a pochi km da Bologna dove i muri delle case sono tele per pittori

Mercoledì 2 Marzo 2022, 17:53

Un vero e proprio museo a cielo aperto: è Dozza splendido borgo dell’Emilia Romagna, con una storia di murales nata nel 1960. Ogni due anni nel mese di settembre di quelli dispari, intorno ai portoni, alle finestre e sulle pareti delle case di Dozza, artisti di tutta Italia lavorano per realizzare murales coloratissimi e sempre in armonia con il luogo che li ospita. Tanto da guadagnarsi il nome di 'borgo due murales' Crediti foto@Shutterstock Music: «Dreams» from Bensound.com

