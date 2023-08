Stelle cadenti, cinque consigli utili per ammirarle al meglio nella notte di San Lorenzo

Lunedì 7 Agosto 2023, 13:17

Tra gli appuntamenti estivi che, puntualmente, coinvolgono sempre più persone c’è la famigerata notte di San Lorenzo. La sera del 10 agosto – in verità, anche nelle serate immediatamente precedenti e successive – è d’obbligo sollevare il naso all’insù. La speranza è sempre e solo una: intercettare almeno una stella cadente per poterle affidare un desiderio. Le notti d’estate, in generale, invitano a sollevare lo sguardo e a contemplare il cielo stellato per osservare gli astri. Tuttavia, l’inquinamento luminoso rende sempre più difficile riuscire ad ammirare il firmamento nel suo massimo splendore. Che cosa fare, allora, proprio in previsione di San Lorenzo? Il portale PiratinViaggio fornisce alcuni consigli utili. Ecco come aumentare al massimo le possibilità di avvistare una stella cadente. Foto Courtesy PiratiinViaggio – Shutterstock / Music: Korben

