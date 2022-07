L'isola dalla bellezza selvaggia si trova nel punto più meridionale d'Italia

Giovedì 21 Luglio 2022, 16:32

La Sicilia è considerato uno dei posti più belli e selvaggi dell’Italia, uno dei Paesi più belli del mondo con tante sfaccettature e luoghi incantati. Ogni anno sono sempre di più i turisti che non perdono occasione di farsi un giro tra i borghi italiani, godendosi ogni tipo di paesaggio: dalla montagna, alla collina fino al mare. E voi avete mai sentito parlare del punto più meridionale dello stivale? Si tratta di un’isola e la sua bellezza lascia tutti a bocca aperta FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

