Si rinnova il legame tra Veneranda Biblioteca Ambrosiana e Villa Arconati, case del Codice Atlantico

Martedì 13 Giugno 2023, 11:06

La connessione fra Villa Arconati a Castellazzo di Bollate e la Veneranda Biblioteca Ambrosiana risale a qualche secolo fa e ai più risulta sconosciuta ma svelare il legame bastano due nomi. Quello di Galeazzo Arconati, primo proprietario della Villa, e quello dell’Arcivescovo Federico Borromeo (1564 – 1631), fondatore della Biblioteca Ambrosiana. Ulteriore, preziosissimo, anello di congiunzione, alcuni manoscritti vinciani. Galeazzo Arconti, infatti, possedeva nientemeno che i Codici di Leonardo da Vinci, tra i quali il celeberrimo Codice Atlantico. Anzi, Villa Arconati fu la “casa” del Codice, il quale fu studiato per costruire gli spettacolari giochi d’acqua nel Giardino della residenza. Un legame antico, che è andato offuscandosi e che ora si rinsalda grazie all’iniziativa congiunta al via il 25 giugno. I visitatori, potranno visitare la Biblioteca e la Villa con un biglietto reciproco a ingresso ridotto. Foto da Ufficio Stampa Villa Arconati - Shutterstock / Music: Korben

