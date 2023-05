Sardegna, imbrattato lo scoglio di Baunei: una delle spiagge più belle d'Italia

Martedì 30 Maggio 2023, 12:02

Sono ancora in corso le indagini per capire chi abbia imbrattato lo scoglio di Baunei, in provincia di Nuoro. Da qui in Sardegna, in una delle spiagge più belle d'Italia, arriva la denuncia del sindaco Stefano Monni: «Non avrei mai pensato di fare il reporter di uno scempio. Arrivando dal mare non si vede. Chi ha agito lo ha fatto “in sicurezza”, nascondendosi dietro lo scoglio. Oggi, su tutto, prevalgono i sentimenti di rabbia e indignazione per questa azione vigliacca e criminale - che non può e non deve restare impunita - che ha attentato alla struggente bellezza del nostro patrimonio ambientale».