Le 10 spiagge nascoste più belle d'Italia: questa è la stagione ideale per scoprirle

Perle di sabbia “nascoste”, di rara bellezza, da esplorare nella stagione che precede le vacanze estive, e ammirare al meglio prima che ci sia il grande “assalto” turistico dei mesi estivi. Ecco le 10 spiegge nascoste più belle d’Italia, secondo una ricerca elaborata da Goboony (piattaforma di camper sharing) che ha selezionato questa particolare top ten delle mete ideali dove godere la bellezza incontaminata dei luoghi di mare prima dell’estate.

Dal trekking al camper, dallo yoga al running: tanti modi per vivere la spiaggia in primavera

Clima mite, posti poco affollati e prezzi più convenienti sono alcuni degli innegabili vantaggi di una vacanza al mare in primavera. Le giornate assolate, con temperature moderate, sono il mix perfetto per godersi la pace di una spiaggia deserta, leggendo un buon libro in riva al mare oppure semplicemente passeggiando lungo il bagnasciuga. Per i più coraggiosi, non può mancare invece un tuffo rigenerante nelle acque fresche e cristalline o attività come lo snorkeling, per “spiare” la vita sottomarina. Le spiagge più belle d'Italia, nella loro versione "primaverile", sono la cornice perfetta per una panoramica escursione di trekking sul litorale, per una vacanza in camper al mare, ma anche per praticare yoga o trail running, magari nelle pinete che costeggiano la spiaggia vera e propria. Scopriamo ora le magnifiche 10: