Sai chi ha deciso l'anno bisestile? E perché c'entra l'Antica Roma?

Martedì 2 Gennaio 2024, 11:57

Il 2024 è appena iniziato e sarà bisestile. Febbraio, infatti, avrà 29 giorni ma da cosa dipende tale aspetto? Attualmente si usa il calendario gregoriano, vale a dire una riorganizzazione del calendario romano. E' doveroso fare un accorgimento: ecco cosa c'entra l'Impero romano. L'anno bisestile è un anno solare in cui avviene un'aggiunta di un giorno nel mese di febbraio. Si tratta di un accorgimento che viene usato in quasi tutti i calendari affinché non avvenga lo slittamento delle stagioni. L'origine dell'anno bisestile è da ricercare nell'Antica Roma. Secondo le fonti, Numa Pompilio, secondo re di Roma, aveva deciso che febbraio dovesse essere l'ultimo mese dell'anno e che contasse 29 giorni, 30 ogni 4 anni. Nell'VIII sec. A.C il Senato di Roma prese la decisione di cambiare il nome al mese di Sextilis, chiamandolo Augustus in onore di Ottaviano Augusto. Tuttavia, uscì fuori una problematica: il mese precedente, Julius, il nostro giugno, era dedicato a Giulio Cesare e aveva 31 giorni, quello di Augusto 30. Per non creare equivoci venne deciso di assegnare 31 giorni sia a luglio che ad agosto, togliendo un giorno da febbraio. Un altro aspetto da ricordare è che per i romani, i mesi invernali non erano così importanti come quelli estivi perché in quel periodo le guerre venivano sospese. Non è un caso che ai tempi del calendario di Romolo, prima della riforma di Giulio Cesare, l’anno era composto da 10 mesi tutti con 30 e 31 giorni, si iniziava a marzo e si finiva a dicembre. L'anno bisestile è anche legato all'astronomia. Tutti sanno che la Terra gira intorno a sé stesso e intorno al Sole e che impiega 365 giorni e 6 ore a finire il suo percorso: le 6 ore che avanzano, ogni 4 anno, vanno a formare un giorno intero che si aggiunge a febbraio, che è il mese più corto. Nonostante le due cose non siano collegate, intorno al mese di febbraio gira la leggenda secondo cui gli anni bisestili siano funesti. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



Leggi anche: -- Calendario 2024: festività e ponti. Ecco quando conviene pianificare un weekend fuori porta