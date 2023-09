Riparte il Treno del Foliage: autunno lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, itinerario e biglietti

Venerdì 8 Settembre 2023, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 09:50

Nella stagione autunnale, i colori si scaldano regalando una tavolozza di sfumature tutte da contemplare. È quello che offrono i treni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli che, dal 14 ottobre all’11 novembre, propongono lo speciale biglietto Treno del Foliage®. L’itinerario, dal Lago Maggiore alla Val d’Ossola, è tra i più apprezzati dai viaggiatori sempre più numerosi. Non a caso, quella dello storico tratto è una delle esperienze autunnali più amate tra Italia e Svizzera. Davanti ai finestrini sfilano colline con filari di vite, boschi di betulle e castagni fino a raggiungere le faggete alle quote più alte. Il viaggio può iniziare da uno dei due capolinea (Domodossola o Locarno) per scoprirne le bellezze ed è possibile acquistare online – da lunedì 18 settembre – il biglietto speciale, valido uno o due giorni dal 14 ottobre al 11 novembre. Include la prenotazione del posto, eventuale sosta e supplemento per viaggiare a bordo dei treni panoramici. Foto da Ufficio Stampa / Music: Korben

