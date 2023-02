Roma, il curioso effetto acustico di Piazza del Popolo che permette di parlare stando lontani

Giovedì 2 Febbraio 2023, 11:17

Ogni giorno è attraversata da migliaia di passanti, tra i romani e i turisti ma quasi nessuno ha mai provato a sperimentare il suo effetto acustico. Stiamo parlando di Piazza del Popolo e in uno dei due emicicli della piazza, dalla parte opposta al pendio e alla terrazza del Pincio, davanti all'obelisco egiziano, vi è un lunghissimo muro, al centro è posta una grande fontana. Si tratta di un fenomeno che avviene grazie alla forma concava del muro che si trova in una delle due parti della piazza.

