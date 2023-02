San Valentino ad alta quota: 7 idee per vivere le Dolomiti Paganella tra relax, cibo e sport

Giovedì 2 Febbraio 2023, 10:44

Il giorno di San Valentino che celebra le coppie si avvicina e la montagna, si sa, è la meta prediletta della stagione invernale. Ora, poi, che sono arrivate nevicate, non c’è momento migliore dell’anno per trascorrere qualche giorno in quota. E l’Altopiano ai piedi delle Dolomiti di Brenta è la destinazione perfetta per chi cerca relax, buon cibo e piste innevate. Il territorio di Dolomiti Paganella diversifica la sua offerta per incontrare esigenze e desideri dei turisti, con innumerevoli attività. Di seguito 7 proposte per altrettante esperienze romantiche nel Parco Naturale Adamello Brenta, tra quali il volo in tandem in parapendio, lo Ski Night Show di Andalo, la gara di sci alpinismo e l’escursione a bordo di una slitta trainata da cavalli. Foto da Ufficio Stampa – Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

