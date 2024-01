Roma, non solo Fontana di Trevi: ecco dove si lancia la monetina "fortunata"

Sabato 13 Gennaio 2024, 10:26

Al Foro Romano, così come a Fontana di Trevi, le monetine "riportaci a Roma" continuano a piovere. Sul Campidoglio, da una terrazza accanto al Tabularium, è diventato comune per i turisti lanciare monetine verso l'area archeologica, sperando che il gesto porti fortuna e li faccia tornare nella città eterna. Proprio come tradizione vuole nella storica e splendida fontana nel centro della Capitale. Questa "nuova" usanza si svolge all'angolo tra via Monte Tarpeo e via del Campidoglio, e offre alle persone una vista mozzafiato sul Foro romano con il tempio di Vespasiano e Tito. La parte metallica del Portico degli Dei Consenti, installata durante l'ultimo restauro per proteggerlo, è diventata ora un mosaico dinamico di centesimi e monete da uno o due euro di varie nazionalità, visibile grazie a una sottile lastra che evita che le monetine finiscano sul selciato.