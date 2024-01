Roma, "città dell'eterno bruciore di stomaco": la recensione che lascia interdetti

Mercoledì 17 Gennaio 2024, 11:40

Che la cucina romana non sia leggera non vi è dubbio ma allo stesso tempo è considerata dalla maggior parte delle persone una tra le più buone e ricche al mondo: dagli antipasti ai dolci, assaggiando primi e secondi piatti eccezionali. Tom Parker Bowles, critico gastronomico nonché figlio della regina consorte d’Inghilterra Camilla, autore di vari libri, ha recensito sul Daily Mail, un ristorante italiano a Londra tra i più rinomati. E' famoso per realizzare e portare a tavola piatti tipici della cucina romana. Non tutti, compreso il critico, ritengono positiva la gastronomia della città eterna. Bowles, infatti, ha rilasciato recensioni quasi negative al riguardo sottolineando quanto Roma sia "La città dell’eterno bruciore di stomaco". L'esponente della nobiltà londinese ha riferito che non manca la bontà, il sapore unico e la singolarità di ogni pietanza servita e assaggiata ma allo stesso tempo non ha potuto fare a meno di affermare che per quanto riguarda alcuni piatti viene meno il gusto lasciando spazio ai sapori incisivi e salati. Fritti, condimenti eccessivi e musica fanno sì che la sua recensione sia piuttosto negativa, aggiungendo che "Gli italiani possono essere maestri in tante cose, ma meno si parla del loro pop cacofonico e meglio è". Durante le feste natalizie, il giornalista britannico Tony Turnbull ha lasciato recensioni sulla cucina italiana e sul Times di Londra. In particolare ha affermato che il panettone italiano sia pesante e sopravvalutato, ricco di difetti quali l'essere troppo dolce, mal lievitato e troppo spesso noioso. "Il dolce natalizio a cui trovo molto facile resistere”. Ha scritto. Tale critica non è passata inosservata a noi italiani che vorremo tanto rispondere con altrettante recensioni sulla cucina di altre città europee, ma preferiamo il silenzio e continuiamo a gustare le nostre prelibatezze genuine, semplici ricche di tradizione e storia. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



