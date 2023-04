Casette in pietra, scalette e selciati: ecco uno dei borghi meglio conservati della Sabina

Martedì 18 Aprile 2023, 10:26

Casette in pietra, scalette e selciati incastonati tra i vicoli di Roccantica, uno dei borghi più suggestivi e caratteristici della Sabina. Situato alle pendici dei Monti Sabini, in cima il Monte Pizzuto: proprio in quel punto tutto sembra fermo e anacronistico. Poco più di 600 abitanti vivono da quelle parti, tramandando storie e tradizioni di epoca medievale, qualche sagra nel mese di Agosto e la bellezza incontaminata della natura. Ecco cosa è racchiuso nel paese. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE:-- Gita a contatto della natura nel Lazio: il posto incantevole tra distese di girasoli e laghi dalle acque cristalline a 80 km da Roma