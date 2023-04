Roma è Gelato: tre giorni di festa per scoprire tutti i segreti dei maestri gelatieri

Martedì 18 Aprile 2023, 10:25

Roma è Gelato, un evento che celebra la cultura e l'arte del gelato artigianale italiano. Durante tre giorni, dal 29 aprile al 1° maggio, i maestri gelatieri provenienti da tutta Italia si riuniranno a PratiBus District per presentare i loro prodotti e condividere le loro conoscenze. L'evento è aperto al pubblico e include laboratori, degustazioni, cooking show, talk e concerti. Inoltre, parte dei proventi sarà devoluta alla Fondazione Bambino Gesù Onlus. Un'occasione imperdibile per scoprire i segreti della gelateria italiana e apprezzare la sua eccellenza. Photo Credits: Shutterstock, Funweek; music by Korben MdKB

