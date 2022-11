Rimini tutto l’anno, le proposte per conoscere la città e il territorio fra arte ed eventi

Martedì 29 Novembre 2022, 17:02

Meta turistica apprezzatissima durante la stagione estiva, Rimini si conferma tra le scelte preferite anche nel resto dell’anno. L’offerta della città e del suo territorio, infatti, comprende arte, cibo, cultura e benessere anche in inverno. Proprio per il mese di dicembre, per esempio, la città romagnola propone una pacchetti turistici a tema adatti agli interessi di ognuno. Grazie alla nuova ‘Art Card’, i turisti possono accedere a quattro musei cittadini che raccolgono alcune delle bellezze cittadine. Dal 3 dicembre, poi, Rimini si veste a festa e mette in campo un programma con oltre 150 eventi. Quest’anno sono circa 80 i chilometri di luci e luminarie che accendono la città dal 3 dicembre. I festeggiamenti culmineranno poi il 31 dicembre con il ‘Capodanno più lungo del mondo’, con musei aperti e gratuiti (dalle ore 21). Immancabili, i protagonisti musicali: sul palco, tra gli altri, Kelly Joyce e Frankie Hi-nrg MC. Foto da Ufficio Stampa / Music: «Elevate» from Bensound.com

