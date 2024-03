Piazza Farnese, le fontane "quasi" gemelle: ecco la differenza che in pochi notano

Mercoledì 6 Marzo 2024, 10:41

Piazza Farnese è molto nota ai romani. La sua costruzione risale alla metà del 500 e all'epoca era il cuore del rione Regola. Oggi, è un luogo in cui poter passeggiare e ammirare la bellezza di due fontane che sembrano molto simili ma in realtà sono completamente diverse. Nel 500 in piazza Farnese vi era una facciata del palazzo della nobile famiglia a cui fa riferimento il nome. Al centro, invece, vi era una vasca di granito che papa Paolo III aveva fatto mettere inizialmente come ornamento del plesso. Successivamente, circa mezzo secolo dopo, il cardinale Alessandro Farnese fece costruire una seconda vasca di fronte al proprio palazzo. Essa avrebbe dovuto fare parte del grande acquedotto dell'Acqua Vergine che si stava realizzando a Roma. Dunque, la fontana sarebbe dovuta essere posizionata lì soltanto momentaneamente. Entrando nel dettaglio, sappiamo che la prima fontana posta in Piazza Farnese ha una forma ovale, con i lati maggiori retti, quelli minori curvi, il bordo superiore più grande di quello inferiore e all’esterno due maniglie e una testa di leone. La seconda fontana, invece, rimanda al modello di Della Porta. L’acqua usciva da sette punti, una dal giglio in alto, due ai lati e altri dalle bombature. La fontana posta a Nord è la più piccola ed è stata conservata meglio, mentre l’altra non è stata ristrutturata ed è molto più simile alla sua forma originale. Piazza Farnese è una delle zone di Roma più imponente e maestosa, Piazza Farnese ma allo stesso tempo la più silenziosa. Nel corso dei secoli è stata raggiunta da ambasciatori, nobiluomini e prelati in quanto sede di cortei, processioni e grandi feste. Inizialmente da quelle parti veniva allestito il commercio settimanale dei cavalli. Caratterizzata dalle edicole sacre, le cosiddette "Madonnelle" presenti nei palazzi capitolini, Piazza Farnese è ricca di mosaici e dipinti. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



Leggi anche: -- È la fontana più 'brutta' di Roma: sai perché un cardinale si toglieva il cappello quando ci passava davanti?