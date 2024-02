Ombrellone e lettini, sarà un'estate di rinacari a Jesolo: le tariffe oscilleranno tra i 15 e i 30 euro

JESOLO (VENEZIA) - La linea è quella di ritoccare i prezzi, ma senza impennate. Vacanze al mare, sulla spiaggia di Jesolo i rincari per il posto spiaggia dovrebbero attestarsi attorno al 15%. Ma in alcuni casi, soprattutto per il settore commerciale, ovvero per lettini e ombrelloni noleggiati agli ospiti giornalieri, l'obiettivo è quello di mantenere invariate le tariffe dello scorso anno. Certo, non tutti hanno ancora definito i listini, ma la volontà rimane quella di scongiurare il rischio di prezzi in netto rialzo come temuto nelle ultime settimane a seguito dei percorsi di assegnazioni delle nuove concessioni con la legge regionale 33.

INVESTIMENTI

L'assegnazione delle concessioni è legata ad un piano di investimenti "mirato" al tratto di arenile in concessione, migliorando servizi e standard qualitativi con conseguente possibilità di rialzo delle tariffe per l'affitto di ombrelloni e lettini: difficilmente però con la stagione ormai alle porte potranno essere avviati grandi investimenti per questa estate. Anche perché delle 16 "Unità minime di gestione", i nuovi soggetti che rappresentano i concessionari, la metà non ha ancora terminato le comparazioni e chi invece ha ottenuto il titolo concessorio non ha più il tempo materiale per avviare grandi interventi. Tradotto, anche per quest'anno le tariffe dei 30mila ombrelloni e 60mila lettini presenti sul litorale jesolano di media oscilleranno tra i 15 e i 30 euro a seconda della zona e dalla posizione.

PREPARATIVI IN CORSO

Questa, per esempio, è la linea dell'Umg numero 11, nella zona di piazza Torino che ha terminato la propria pubblicazione giusto una settimana fa. Nei prossimi giorni i responsabili di questi stabilimenti presenteranno domanda in Comune di anticipata occupazione per iniziare l'allestimento dell'arenile, per il momento però senza toccare l'argomento tariffe: «L'intenzione è quella di mantenere i prezzi dello scorso anno: se ci saranno aumenti saranno lievi e di tipo fisiologico», è stato spiegato.

FEDERCONSORZI

Anche per Antonio Facco, presidente di Federconsorzi, non ci saranno aumenti preoccupanti: «Non credo ci saranno grosse variazioni - dice - Anche per questa stagione i prezzi oscilleranno tra i 20 e i 30 euro, magari con importi un po' più alti nelle zone centrali nel clou dell'estate. Molti concessionari hanno già degli accordi con hotel e appartamenti per il famoso tutto esaurito, quindi anche con le nuove assegnazioni non credo ci saranno stravolgimenti. Vedremo cosa accadrà il prossimo anno quando partiranno i grandi progetti».