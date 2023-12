Non solo Fontana di Trevi: le 5 fontane più belle di Roma

Lunedì 11 Dicembre 2023, 12:51

Tra le fontane più belle d'Italia troviamo sicuramente la Fontana di Trevi, a Roma. Nella città eterna, però, sono molte le vasche ornamentali che si possono ammirare in tutto il loro splendore e che ci riportano all'eterna bellezza che la capitale ci offre. Ecco a voi una lista delle 5 fontane più belle di Roma oltre la Fontana di Trevi: Fontana della Barcaccia, Se siete stati nell'incantevole Piazza di Spagna, avrete sicuramente notato, proprio ai piedi delle scale di Trinità dei Monti, una delle fontane più note di Roma: la Fontana della Barcaccia. Quest'opera fu realizzata da Pietro Bernini tra il 1626 e il 1629, per volontà di Papa Urbano VIII. L'obiettivo del Papa era di portare a termine un'idea risalente al 1570, che prevedeva la creazione di una fontana in ciascuna delle piazze principali di Roma, sfruttando il restauro dell'Acquedotto Vergine. Ancora oggi è possibile bere l'acqua di questa fontana storica. Al centro di piazza Navona si trova l'artistica fontana dei Quattro Fiumi, progettata dallo scultore e architetto Bernini. Quest'opera è nota per la sua simbologia. Realizzata da un gruppo marmoreo di statue, Bernini decise di rappresentare i quattro fiumi principali sulla Terra, attraverso dei nudi molto particolari. Al centro di piazza della Repubblica, vicino la stazione Termini, troviamo una tra le fontane moderne più belle di Roma: la fontana delle Naiadi. Proprio di fronte al Pantheon si trova la fontana di piazza della Rotonda, opera realizzata da Leonardo Sormani e progettata da Giacomo Della Porta nel 1575 su incarico di Papa Gregorio XIII, anche se, l'attuale monumento prese forma nel 1711 grazie a Clemente XI Albani. Situata in piazza Barberini, la celebre opera di Gian Lorenzo Bernini, commissionata dalla corte papale di Urbano VIII, un grande ammiratore dell'artista, è diventata una delle sue creazioni più rinomate. Crediti: Musica Korben Foto Shutterstock



