Musei Vaticani, aumenta il prezzo d'ingresso: ecco da quando si pagherà di più

Sabato 21 Ottobre 2023, 11:24

Cambiamenti in arrivo per i Musei Vaticani per cui è previsto un aumento del prezzo del biglietto d'ingresso. A partire dal 1°gennaio 2024 entrerà in vigore il nuovo costo per alcune categorie di persone, altre, invece, potranno continuare ad usufruire di vantaggi e sconti. L'entrata ai Musei Vaticani costerà tre euro in più rispetto al biglietto attuale. Infatti, il prezzo passerà da 17 euro a 20 euro per l'intero. Resterà invariata la tariffa agevolata per il biglietto ridotto, il costo sarà di 8 euro. L'aumento del prezzo del biglietto d'entrata è una conseguenza di un incremento dei costi. I Musei spiegano: "La necessità di adeguare il prezzo del biglietto è strettamente connessa all'aumento generalizzato dei costi. L'introduzione della nuova tariffa mira a garantire la gestione del complesso museale e la cura del patrimonio artistico, storico e culturale in modo più efficace e congeniale alle attuali esigenze, così come già prospettato nel complessivo riordino delle politiche di accoglienza dei Musei Vaticani". Hanno poi aggiunto che la finalità ultima rimane quella di offrire un servizio migliore, più vicino alle esigenze dei visitatori, facendo particolare attenzione ai fedeli che "desiderano avvicinarsi all'esperienza che solo il più grande complesso di opere della cristianità è in gradi di offrire". La notizia è stata pubblicata dalla direzione dei Musei e Beni Culturali. Oltre all'aumento vi sono delle modifiche anche per quanto riguarda gli orari di apertura dei Musei Vaticani. Dal 2024 sono previste undici entrate gratuite, ogni ultima domenica del mese tranne che il 31 marzo, il giorno di Pasqua. Tutte le altre domeniche le sale rimarranno chiuse mentre per i restanti giorni settimanali, l'apertura varia dalle 8.00 alle 19.00 oppure dalle 8.00 alle 20.00. L'ultimo ingresso è previsto due ore prima della chiusura. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



LEGGI ANCHE – Perché il Vaticano è a Roma? Ecco la risposta al quesito tanto cercato